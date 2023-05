Das Gebiet hinter der Schrannenhalle in der Münchner Innenstadt wurde am Donnerstagnachmittag abgesperrt.

Nach dem Großeinsatz der Münchner Polizei am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt ist der psychisch auffällige Mann in der Nacht zum Freitag festgenommen worden. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, wurde er in eine Klinik gebracht.

Der 30-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag aus dem Fenster einer Wohnung auf ein Auto geschossen. Mindestens eines der Geschosse habe die Heckscheibe durchschlagen, teilte die Polizei mit. Mehr als 20 Streifenwagen wurden entsandt, ein Spezialeinsatzkommando, das sich mehrere Stunden lang in der Prälat-Zistl-Straße hinter der Schrannenhalle aufgehalten hatte, stürmte gegen 18.45 Uhr die Wohnung. Der gesuchte Mann war jedoch nicht dort. Die Beamten fanden aber eine Softair-Pistole mit Geschossen, die als Tatwaffe in Betracht kommt.

Die Polizei durchkämmte daraufhin das Gebäude und die Umgebung. Der polizeibekannte 30-Jährige blieb am Abend verschwunden, gegen 23.30 Uhr kam er nach Polizeiangaben zu der Wohnung zurück und wurde festgenommen. Er war unbewaffnet. Das Gebiet im Zentrum der Stadt war am Nachmittag weiträumig abgesperrt worden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz.