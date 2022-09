Die Polizei hat einen Jugendlichen festgenommen, der zu einer Bande gehört, die mit Schockanrufen Menschen um viel Geld zu bringen versucht. Zu verdanken ist der Fahndungserfolg einer 75-jährigen Frau aus Neuperlach, die genau richtig reagierte. Sie erhielt am Donnerstag gegen 13.40 Uhr einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann, so die Polizei. Dieser gab sich als Polizist aus und sagte, dass die Tochter der Frau einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine andere Frau schwer verletzt worden sei. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis komme, müsse sie mehr als 100 000 Euro als Kaution zahlen. Um Druck aufzubauen, reichte der Unbekannte das Telefon an eine Frau weiter, die sich weinend als Tochter ausgab. Die Seniorin sagte, dass sie nicht so viel Geld daheim habe und ihr Mann erst zur Bank gehen müsse. Während des Gesprächs erkannte sie, dass sie hereingelegt werden solle. Sie hielt das Telefonat mehr als eine Stunde lang aufrecht, bis ihr Mann mit einem vermeintlichen Geldumschlag nach Hause kam. Nebenbei verständigte sie über Notruf die Polizei. Bei der mit einem "Herrn Schwarz" vereinbarten Geldübergabe griffen Zivilpolizisten zu. Der Abholer war ein 16-Jähriger, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt.