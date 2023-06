Mit Eisen- und Holzstangen haben mindestens zehn Personen Samstagnacht eine Shisha-Bar in der Tegernseer Landstraße in Untergiesing komplett zerstört. Beim Polizeinotruf wurde gegen 1.30 Uhr eine Schlägerei in der Bar gemeldet. Die hinbeorderten Streifen fanden drei Gäste, 32, 37 und 24 Jahre alt, verletzt vor. Offenbar waren die Angreifer gezielt auf diese drei losgegangen.

Der 32-Jährige war so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, die beiden anderen wurden ambulant versorgt. Das Inventar der Shisha-Bar wurde komplett zerstört, der Schaden liegt bei mindestens 11 000 Euro.

Bei der Fahndung im Umkreis der Bar fand die Polizei zwar die vermutlichen Tatwerkzeuge, jedoch keine Täter. Diese waren offenbar in zwei Autos geflüchtet. Die Polizei geht momentan von einem Eifersuchtsstreit zwischen zwei Großfamilien aus. Ermittelt wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und auch wegen schweren Landfriedensbruchs.