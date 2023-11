Mit bis zu 250 Stundenkilometern haben sich zwei Autofahrer ein illegales Straßenrennen auf der A99, dem Autobahnring rund um München, geliefert. Eine zivile Streife der Verkehrspolizeiinspektion Freising beobachtete am vergangenen Freitag die beiden Autos mit Münchner Kennzeichen, ein BMW und ein Golf, die Richtung Salzburg rasten.

Auf Höhe der Arena in Fröttmaning konnten die Beamten den BMW anhalten. Am Steuer saß ein 21-Jähriger; er muss nun mit einer Anzeige wegen eines illegalen Rennens rechnen. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Strafe von bis zu zwei Jahren Haft vor, in schweren Fällen sogar bis zu fünf Jahren. Außerdem wird der Fahrer sehr wahrscheinlich seinen Führerschein verlieren.

Der Fahrer des Golfs flüchtete. Nach ihm fahndet nun die Polizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wem sind die beiden Fahrzeuge am vergangenen Freitag gegen 21.15 Uhr aufgefallen? Wer kann eventuell sogar Angaben über den Golf-Fahrer machen? Hinweise an die Verkehrspolizeiinspektion Freising unter Telefon 08161/9520.