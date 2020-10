Offenbar als eine Art Trophäe ihres mutigen Kampfes gegen die Staatsgewalt haben eine Frau und ein Mann am Samstagabend das Nummernschild von einem Polizeifahrzeug geklaut. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war der Wagen auf einem Dienstparkplatz am Ostbahnhof abgestellt gewesen. Die Beamten mussten feststellen, dass nicht nur das Nummernschild samt Halterung abgerissen worden war, jemand hatte auch Schmähparolen gegen die Polizei sowie "obszöne Bilder" in den Staub von Front- und Heckscheibe gemalt, hieß es im Polizeibericht. In derselben Nacht fand die Polizei in Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau bei einer Personenkontrolle eines 30-Jährigen aus Peiting und seiner 24-Jährigen Begleiterin aus Obersdorf das Schild in deren Gepäck. Sie gaben an, das Kennzeichen gefunden und als Andenken behalten zu haben. Nun wird wegen Diebstahls und Sachbeschädigung gegen sie ermittelt.