Nach dem Diebstahl von Motorrollern im Münchner Nordwesten hat die Polizei am Dienstag vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren in Untermenzing festgenommen. Sie sollen zwei Kleinkrafträder und Fahrzeugteile gestohlen haben. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er in einem Gebüsch in der Nähe des Spielplatzes an der Allacher und Hitlstraße ein Kleinkraftrad entdeckt hatte.

Die Polizei fand heraus, dass dieses offensichtlich zuvor entwendet worden war. Im weiteren Verlauf traf sie die vier Jugendlichen an. Sie wurden festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die vier wird wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.