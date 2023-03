Bereits vor zwei Wochen, am 6. März, ist die 30-jährige Studentin Donia G. auf Höhe der Mariannenbrücke tot in der Isar gefunden worden. Die Leiche befand sich im Auffangrechen beim Mariannenplatz. Bei der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf Gewalteinwirkung durch Dritte oder auf Selbsttötung; der letzte Kontakt zu Angehörigen war am Samstag, 4. März, gegen Mittag.

Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Donia G. zwischen dem 4. März und dem folgenden Montag gesehen haben oder Hinweise auf Aufenthaltsorte und Bekanntschaften der Verstorbenen geben können. Donia G. hatte lange schwarze Haare und war mit einem gelb-beigen Steppmantel bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 089/2910-0 entgegen.