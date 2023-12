Ein neuer Fall von Jugendgewalt beschäftigt die Münchner Polizei: Vorerst verdächtig sind zwei männliche Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt, Schüler der eine, arbeitslos der andere. Nach weiteren mutmaßlichen Mittätern wird noch gefahndet. Die beiden Tatverdächtigen waren mit anderen in einer Gruppe am U-Bahnhof Machtlfinger Straße in Obersendling unterwegs. Am Abgang zur U-Bahn begegnete ihnen eine 21-jährige Frau aus München, die mit einer Freundin unterwegs war. Unvermittelt und ohne Grund sprühte jemand aus der Gruppe der jungen Frau Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchtete die Gruppe. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst ambulant versorgt.