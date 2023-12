Der Einbruch ereignete sich in einem Autohaus, in das sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt verschafften. Dort stahlen sie elektronische Geräte, Fahrzeugbriefe und Fahrzeugschlüssel sowie einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Der Betreiber des Autohauses entdeckte die Tat, als er Dienstagfrüh zur Arbeit kam.

Auch der versuchte Einbruch in ein Geschäft wurde vom Inhaber am Dienstagmorgen entdeckt - er hatte an der Eingangstür Einbruchspuren festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Offenbar war es den Tätern aber nicht gelungen, in das Geschäft einzudringen, sodass nach derzeitigem Stand auch nichts gestohlen wurde. Wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe schließt die Polizei nicht aus, dass zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht und bittet Zeugen, sich zu melden.