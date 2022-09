Ein betrunkener 25-Jähriger hat in der Dienstagnacht die Polizei in der Innenstadt beschäftigt. Der Mann hatte zunächst zwischen 0.40 und 1.50 Uhr so oft bei einer 30-Jährigen geklingelt, bis diese den Türöffner betätigte und ihn in den Wohnkomplex einließ. Als die Frau ins Erdgeschoss ging und den Mann aufforderte, das Haus zu verlassen, versuchte dieser, sie zu küssen, was ihm aber nicht gelang. Bei seiner anschließenden Flucht entdeckte er das unverschlossene Auto eines Pizzalieferdienstes und versuchte, sich im Kofferraum des Ford Fiesta zu verstecken. Der zurückgekehrte Fahrer bemerkte das jedoch und bewegte ihn zum Aussteigen. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei stieß bei ihrer Sofortfahndung in der nahen Frauenlobstraße auf ein eingeschlagenes Kellerfenster eines Fabrikanwesens. Mit Hilfe eines Diensthundes fanden die Polizisten den gesuchten Mann schließlich in einer Toilette. Der 25-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme, freilich ohne Erfolg. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 1,4 Promille festgestellt. Da er keinen festen Wohnsitz hat, befindet er sich in Untersuchungshaft. Er muss sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten.