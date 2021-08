Bei einem Familienstreit in Berg am Laim ist am Mittwochvormittag fast die ganze Wohnungseinrichtung zu Bruch gegangen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 19-Jähriger zunächst allein in der Wohnung in der Jella-Lepman-Straße randaliert, danach gingen er und sein Vater, 48, mit Eisenstangen aufeinander los.

Als die ersten von letztlich 15 Streifenwagen eintrafen, hatte sich das Geschehen bereits nach draußen verlagert, wo der Vater den Sohn verfolgte. Beide bluteten aus Kopfwunden. Die Polizei nahm die Streitenden vorläufig fest, sie wurden zunächst vom Rettungsdienst betreut. Der Jüngere wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, verweigerte dort jedoch eine weitere medizinische Behandlung.

Warum Vater und Sohn in Streit gerieten, ist unbekannt. Sie seien "wenig gesprächsbereit", sagte ein Polizeisprecher. Beide sind schon bekannt, der Vater wegen Körperverletzungen, der Sohn wegen Drogendelikten.