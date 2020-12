Ein Autodieb hat sich nach einer kurzen Spritztour durch die Stadt selbst der Polizei gestellt. Ein BMW-SUV einer 56-Jährigen Frau sei am Sonntag vor einer Woche tagsüber in der Planegger Straße entwendet und später in der Nähe der Nimmerfallstraße wieder aufgefunden worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dazwischen liegen weniger als drei Kilometer.

Am Montag darauf meldete sich der reuige Dieb bei der Polizeiinspektion in Pasing und räumte die Tat ein. Nach seiner Festnahme stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige mit mehr als zwei Promille erheblich alkoholisiert und in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten aufgefallen war.

Da er darüber hinaus über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erließ ein Richter Haftbefehl. Die Experten der Spurensicherung hätten allerdings auch keine große Mühe gehabt, den Täter zu ermitteln, wenn er sich nicht selbst gestellt hätte: Er hatte im gestohlenen Auto seinen Geldbeutel samt Ausweis vergessen.