Eine vermeintliche Bedrohungssituation, ein großer Polizeieinsatz - am Ende aber doch nur die Hirngespinste eines Betrunkenen: Am Donnerstag gegen 22.20 Uhr rief eine 59 Jahre alte Frau den Notruf an, sie sei in der Hans-Thonauer-Straße in Laim mit dem Auto unterwegs, gerade habe sich ein ihr unbekannter Mann auf den Beifahrersitz gesetzt.