Ein mysteriöser Raubüberfall vom vergangenen Freitag macht der Polizei zu schaffen: Danach hatte ein Mann sich mit einer Frau verabredet, die er erst kurz zuvor kennengelernt hatte. Welchem Zweck die Verabredung dienen sollte, ist vorerst nicht bekannt. Als der Mann gegen 14 Uhr zum vereinbarten Treffpunkt am Einkaufszentrum Pep in Neuperlach kam, wartete allerdings nicht die Frau auf ihn, sondern dort standen zwei ihm nicht bekannte Männer. Sie sprühten ihm Pfefferspray in die Augen und forderten Geld. Nachdem der Mann ihnen 100 Euro gegeben hatte, flüchteten die beiden Männer.