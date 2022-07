Die Pianistin Masako Ohta organisiert am Pathos Theater zum zweiten Mal das "Imagine Festival #2".

Um den Frieden soll es gehen. Und um die Friedensikone Yoko Ono. Vier Tage lang, von Donnerstag, 28. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, organisiert die Münchner Musikerin Masako Ohta in Kooperation mit dem Pathos Theater das "Imagine Festival #2". Das Friedensfestival zu Yoko Ono besteht aus Musik, Lesung, Performance und, ja, auch aus Yoga. Täglich eine Stunde leitet Olaf Becker an, teilnehmen lässt sich auf Spendenbasis. Ohta begleitet ihn dabei auf einem indischen Harmonium. Ohta ist auch zu hören, wenn es um Origami geht, da spielt sie Klavier. Und sie tritt bei der Musik-Performance "Walking On Thin Ice" mit Sachiko Hara auf. Eine Dance Night, ein Autorengespräch über Yoko Ono und eine Lesung für die Ukraine sind ebenfalls teil des Programms.

Imagine Festival #2, Do., 28. Juli, bis So., 31. Juli, Pathos Theater