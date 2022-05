Ein Bienen- oder Wespenstich soll einen 41-jährigen Autofahrer derart heftig in einen allergischen Schock versetzt haben, dass er die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor und einen Gartenzaun durchbrach.

Kleiner Insektenstich, große Wirkung: Ein Bienen- oder Wespenstich hat einen 41-jährigen Autofahrer am Samstag nach dessen Angaben derart heftig in einen allergischen Schock versetzt, dass er die Kontrolle über seinen Kleinwagen auf der Pippinger Straße verlor, von der Straße abkam, einen Gartenzaun durchbrach, 20 bis 30 Meter quer durch jenen Garten fuhr - und an einem betonierten Komposter zum Stehen kam.

Hinter dem Komposter fließt die Würm vorbei, alles hätte also noch dramatischer ausgehen können, berichtet die Polizei. Mehrere Zeugen riefen gegen 17.20 Uhr den Rettungsdienst, der 41-Jährige aus dem Landkreis Passau kam in ein Krankenhaus. Die Berufsfeuerwehr barg das Auto aus dem Garten an der Würm.