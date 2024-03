Verbrecher zieht es angeblich oft an den Ort ihrer Untaten zurück. Offenbar gilt das aber auch für Unschuldige, denn der gebürtige Pasinger Peter Probst liest an diesem Samstag, 2. März, aus seinem Roman "Ich habe Schleyer nicht entführt". Und zwar um 20 Uhr in der Kleinen Bühne der Pasinger Fabrik, August-Exter-Straße 1. Es handelt sich dabei um den dritten Band seiner leicht autobiografischen Reihe um den jungen Peter Gillitzer, der in den Siebzigerjahren am Rande der Stadt in Pasing aufwächst und privat wie politisch ebenso aufregende wie skurrile Zeiten erlebt.