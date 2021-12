Pasing hat mit der Umgestaltung des Zentrums an Charme und Attraktivität gewonnen. Gleichzeitig verwandelte es sich aufgrund der vielen Durchfahrtsverbote für jeden Autofahrer, der sich nicht auskennt, in einen Irrgarten. Die Folge: Pasings ruhige Seitenstraßen sind häufig verstopft, Besucher parken zum Leidwesen der Anwohner in den Wohngebieten. Der Bezirksausschuss will das nun geändert wissen. Das Gremium fordert ein Parkleitsystem für die Ortsmitte: Die Schilder sollen zu den öffentlichen Parkgaragen führen, die es zwar gibt, die aber nur teilweise ausgelastet sind.