Bei einem Brand am Otto-Dischner-Weg in Pasing ist am Donnerstagnachmittag eine Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr meldete ein Bewohner des Mehrfamilienhauses den Alarm eines Rauchmelders beim Notruf der Feuerwehr. Als diese eintraf, hatten Anwohner das Feuer in einem Ein-Zimmer-Apartment im vierten Obergeschoss bereits gelöscht.