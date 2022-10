Unbekannte haben am Montag in den Morgenstunden das Parteibüro der Grünen in Schwabing-West mutwillig beschädigt. Gegen 3.30 Uhr informierte eine Anwohnerin die Polizei, dass in dem Büro im Erdgeschoss an der Winzererstraße Scheiben eingeworfen wurden. Die eingetroffenen Polizeistreifen stellten fest, dass die Beschädigungen durch Steinwürfe entstanden waren.

Schmierereien, Flugblätter oder Bekennerschreiben hätten sich nicht am Tatort befunden, berichtet die Polizei. Auch habe man keine verdächtigen Personen in der näheren Umgebung angetroffen. Nach Beendigung der Spurensicherung sicherte die Feuerwehr die zwei kaputten Fenster mit Verschalungen. Die Ermittlungen zu den Steinwürfen hat das Kriminalfachdezernat 4 für Staatsschutzdelikte übernommen.