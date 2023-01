Wer sein Rad (und den damit verbundenen Sport) liebt, der schiebt und trägt das Sportgerät schon mal schlammbespritzt steile Hänge hinauf oder gar über Hindernisse. Als Cyclo-Cross noch Querfeldeinfahren hieß, waren Klaus-Peter Thaler, Rolf Wolfshohl und später Mike Kluge weithin bekannte Stars der Szene. Am Wochenende hat in München die 69. Deutsche Meisterschaft in der spektakulären Radsport-Disziplin stattgefunden, organisiert vom 1894 gegründeten Radfahrer-Club "Die Schwalben". Viel Tradition also - aber auch jede Menge Zeitgemäßes, das Zuschauer wie Hobby-Radfahrer in den Olympiapark locken sollte.

Bergab geht es durch den Olympiapark dann wieder im Sattel. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Strecke für die insgesamt zwölf Rennen in verschiedenen Altersklassen führte bergauf, bergab am Olympiasee entlang. Nicht-Profis konnten am Samstag bei einem "Munich Super Cross" genannten Wettbewerb auf die Strecke gehen oder sich auf dem Coubertinplatz beim "Jedermann Team Relay" messen. Weniger sportlich Ambitionierte traten am Sonntag bei 40 und 56 Kilometer langen "Gravelride"-Fahrten über Stock und Stein im Münchner Norden in die Pedale, ehe am frühen Nachmittag im Olympiapark das Hauptrennen der Profis aus der Elite-Klasse gestartet wurde.