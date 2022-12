Ein betrunkener Kleinkrimineller hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei verursacht. Die war gegen 23.30 Uhr wegen eines Raubdelikts am U-Bahnhof Olympiazentrum alarmiert worden. Der angeblich Überfallene habe von einer Stichwaffe erzählt, berichtete der Mitteiler. Daraufhin eilten 20 Streifenwagen ins Olympiadorf, wo die Polizisten auf zwei Leichtverletzte trafen, 23 und 26 Jahre alt. Die eigentlich befreundeten Männer waren aus unbekanntem Grund in einen handgreiflichen Streit geraten, wobei der Jüngere eine Platzwunde unterm Auge erlitt. Er erzählte anschließend einem Passanten die Räuberpistole und verursachte so die Aufregung. Wie sich herausstellte, war er mit 1,5 Promille alkoholisiert. Beide Männer sind wegen kleiner Delikte bereits der Polizei bekannt, sie wurden jeweils wegen Körperverletzung angezeigt.