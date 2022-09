Liebe und Oktoberfest:Wenn die Wiesn zum Beziehungskiller wird

Interview von Katharina Haase

Das Oktoberfest ist nicht nur ein Ort, an dem man gut feiern, sondern auch gut obandln kann, wie man in Bayern sagt. Denn wo ließe sich leichter Kontakte knüpfen als dicht gedrängt im Wiesnzelt? Wenn die Chemie stimmt, dann ist der sexuelle Reiz schnell da und der Alkohol lässt so manches Bedenken verfliegen. Blöd nur, wenn man bereits eine Beziehung führt, deren Gegenpart einen solchen Fehltritt nicht verzeiht. Heike Melzer, ärztliche Psychotherapeutin und spezialisiert auf Paar- und Sexualtherapie, über Fallstricke für Paare auf der Wiesn und wie die Festzelt-Atmosphäre Singles das Flirten erleichtern kann.