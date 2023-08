Oktoberfest 2023:Ärger um die Wiesn-Markerl

Von Stephan Handel

Die Regeln für die Reservierung von Tischen auf dem Oktoberfest sind immer wieder Anlass für Streitereien - und praktisch in jedem Jahr kommen neue Regulierungen hinzu, werden alte geändert. Eine Neuerung hat der Stadtrat im Mai beschlossen: Die Wirte sollen sicherstellen, dass übriggebliebene Verzehrmarken bis zum 31. Dezember eingelöst werden können; zumeist in den Lokalen, die die Wiesnwirte unterm Jahr betreiben. Bisher galt als Stichtag der 31. Oktober, also knapp vier Wochen nach dem Ende der Wiesn.