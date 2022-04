Eine Bewohnerbefragung zeigt: In der Siedlung "Am Südpark" wächst das Gemeinschaftsgefühl.

Von Jürgen Wolfram

Es soll Leute geben, die noch immer darüber diskutieren, ob das Quartier "Am Südpark" städtebaulich eine Zumutung ist oder nicht. Die Bewohner haben einen gänzlich anderen Blick auf ihr Zuhause in Obersendling. Die meisten von ihnen dürften froh gewesen sein, in München überhaupt eine Wohnung zu finden; sie beschäftigen sich längst mit anderen Problemen.

Damit sie dabei gemeinsam Lösungen finden, dürfen sie auf die Assistenz durch den Nachbarschaftstreff Südpark sowie durch das Projekt "Demokratie-Lokal" bauen. Diese Förderer des sozial verträglichen Miteinanders und Heimischwerdens haben unlängst eine "aktivierende Befragung" im Viertel durchgeführt, um herauszufinden, wie es den Menschen dort geht. 251 Bewohner aus den 1200 Haushalten lieferten Antworten, überwiegend positive. Gerühmt werden die gute Verkehrsanbindung des Neubauviertels auf dem ehemaligen Eon-Gelände an der Boschetsrieder Straße und Drygalski-Allee, seine Grünanlage mit Spielplätzen sowie die "netten Nachbarn".

Bei einer Versammlung im Nachbarschaftstreff Südpark, an der 24 Personen teilnahmen, wurden die Ergebnisse der Erhebung jetzt im Detail vorgestellt. Gezeigt habe sich eine "große Bandbreite an Engagement-Angeboten", berichtet Treffleiterin Gerlinde Gottlieb. Denn es gebe bei aller Zufriedenheit auch Dinge, die die Menschen im Quartier optimieren möchten. Solche Überlegungen drehten sich vor allem um die Themen Müll und Verkehr. Unter dem Motto "Nicht meckern, sondern machen" hätten sich spontan einige Bewohner und Bewohnerinnen zusammengetan, um in diesen Bereichen auf Verbesserungen hinzuwirken. Nach den Osterferien sollen zwei Arbeitsgruppen aktiv werden.

Womit sich die Menschen im Viertel "Am Südpark" gleichfalls intensiv beschäftigten: die Vernetzung untereinander. Die jüngste Versammlung sei auch in dieser Hinsicht ein Erfolg gewesen, sagt Gerlinde Gottlieb. Sie ist guter Dinge, dass das junge Viertel "noch lebenswerter wird". An der Mitwirkung des Nachbarschaftstreffs Südpark soll es jedenfalls nicht fehlen. Dessen Kooperationspartner Demokratie-Lokal wiederum hat sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein und Wissen über politische Teilhabemöglichkeiten zu stärken. Hinter dem Demokratie-Lokal steht die Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Quartiersentwicklung (QuarterM), die im Auftrag der Stadt zwölf Nachbarschaftstreffs betreibt.