Durch eine Machete schwer verletzt wurde ein Jugendlicher am Sonntagabend in Neuperlach. Ein unbeteiligter Passant hatte die Polizei gerufen und angegeben, soeben einen Angriff auf zwei Jugendliche gesehen zu haben. Die Beamten fanden an der Bushaltestelle Neuperlach-Zentrum einen 16- und einen 17-Jährigen, beide verletzt.

Der Jüngere hatte mehrere Schnittwunden und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide gaben an, zuvor an der Bushaltestelle zwei flüchtige Bekannte getroffen zu haben und mit ihnen in eine nahegelegene Grünanlage gegangen zu sein, um zu rauchen.

Plötzlich hätten die beiden anderen sie angegriffen: der eine mit einer Machete, außerdem mit Faustschlägen, zudem bedrohte sie der andere mit einer Pistole. Danach seien sie ohne Beute geflüchtet. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.