Ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes ist in Neuperlach bei der Arbeit beraubt worden. Der 38-jährige Mann wollte am Mittwoch gegen 21.35 Uhr eine Essens-Bestellung an eine Adresse in Neuperlach liefern. Als er dort ankam, warteten zwei Männer bereits auf der Straße und gaben sich als die Besteller aus. Als sie ihr Essen entgegengenommen hatten, sprühte einer von ihnen dem Lieferanten Pfefferspray ins Gesicht. Danach flohen die beiden zu Fuß.

Der Lieferant ging in eine nahe gelegene Tankstelle, säuberte seine Augen und alarmierte die Polizei. Die Sofort-Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Auch unter der angegebenen Lieferadresse konnte keiner der Täter angetroffen werden; offensichtlich wohnt keiner der Täter dort.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Bereich von Klabundstraße, Karl-Marx-Ring und Oskar-Maria-Graf-Ring etwas beobachtet haben. Einer der Täter wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, mit schwarzen Haaren und Deutsch sprechend; er trug eine schwarze Lederjacke.