Ein junger Mann zielt mit einer Waffe auf eine junge Frau, ein Schuss fällt: Mehr als bedrohlich sah es aus, was eine Anwohnerin am Mittwochvormittag von ihrem Fenster in Neuhausen aus beobachten konnte. Sie tat das einzig Richtige und wählte den Polizeinotruf 110. Wenig später trafen mehrere Streifen am Ort des Geschehens ein. Die Beamtinnen und Beamten konnten einen 20 Jahre alten Verdächtigen festnehmen.