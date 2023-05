Für eine Gruppe von etwa zehn Viertklässlern einer Grundschule in Neuhausen wurde der erste Ausflug mit dem Fahrrad gleich zu einem traumatischen Erlebnis: Am Donnerstag gegen neun Uhr früh radelten sie in Begleitung von zwei Eltern und zwei Polizisten der Verkehrserziehung die Heideckstraße entlang, nachdem sie ihren "Radlführerschein" gemacht hatten. Die beiden Polizisten, die gelbe Fahrradhelme mit der Aufschrift "Polizei" trugen, fuhren links von der Gruppe einer an der Spitze, einer hinten.

Ein 34-jähriger Münchner in einem 5er-BMW überholte die Gruppe und fuhr dabei dicht an dem hinteren Polizisten vorbei. Dessen Kollege wollte ihn deshalb aufhalten und ihn auf sein Fehlverhalten hinweisen. Er stellte sich mit seinem Rad quer zur Fahrbahn und rief laut "Stopp, Polizei!". Der Autofahrer hielt kurz, fuhr aber dann wieder an und stieß mit der rechten Vorderseite des Autos gegen das Rad. Dieses stieß dadurch gegen das Knie des Beamten und verletzte ihn leicht.

Der BMW-Fahrer fuhr einfach weiter. Allerdings hatten sich die Polizisten natürlich sein Kennzeichen gemerkt, so dass seine Adresse ermittelt werden konnte. Als die Polizei dort eintraf, zeigte sich der Mann mit mehr als zwei Promille deutlich alkoholisiert. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung.