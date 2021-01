Für die Teilnehmer des Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs 2020 gibt es eine neue Chance auf einen mit 1000 Euro dotierten Preis: Nachdem im Dezember die Jury- und Publikumspreise bei einer Online-Lesung vergeben wurden, haben die Organisatoren nun eine weitere Auszeichnung eingeführt, den "Net-Lit-Preis". Hier entscheidet das Online-Lese-Publikum über den Gewinner. Viele der Geschichten aus dem Wettbewerb werden normalerweise nicht veröffentlicht. Dieses Jahr widmeten sich die Autoren laut Ausschreibung allem, was grenzwertig ist. Nun werden nach und nach 32 Texte aus der Endauswahl des Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbs auf dem Blog zuendeln.de und auf der Storyapp publiziert. Auf der Storyapp (kostenloser Download: www.storyapp.de) sind die Geschichten als Hörbücher zu finden, gelesen von Film- und Theaterschauspielerin Mascha Müller und Film- und Fernsehschauspieler Götz Otto. Ende Januar werden die unter "zuendeln.de" akkreditierten Leser per Mail aufgefordert, über den Sieger abzustimmen. Die Erlöse aus den Anmeldungen fließen in die Preisgelder sowie in Literaturstipendien.