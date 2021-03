Wegen Wartungsarbeiten kommt es im U-Bahnnetz zu Einschränkungen. Zwischen Münchner Freiheit und Alte Heide erneuern die Stadtwerke auf der Linie U 6 von Montag, 5. April, bis Donnerstag, 29. April, die Stromschiene.

Von 23 Uhr an gilt: Zwischen Garching Forschungszentrum und Münchner Freiheit fährt die U 6 im 20-Minuten-Takt. Zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern fährt sie alle zehn Minuten. Zwischen Münchner Freiheit und Implerstraße müssen die Fahrgäste auf die U 3 ausweichen. An den Bahnhöfen Münchner Freiheit, Dietlindenstraße, Nordfriedhof und Alte Heide fahren die Züge in beiden Richtungen von Gleis zwei. Ausgenommen von den Arbeiten sind die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag.

Die U 3 wird wegen Schienenschleifarbeiten von Sonntag, 4. April, bis Donnerstag, 8. April, ab 22.30 Uhr zwischen Fürstenried West und Aidenbachstraße durch Busse ersetzt. Weitere Informationen unter mvg.de.