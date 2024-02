Nach der Deutschen Bahn schafft nun auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bei den Abonnements die Papiertickets ab. Die Abos sind dann nur noch in Chipkartenformat oder als Handy-Ticket erhältlich. Umgestellt werden die Abos der Isar-Card, Isar-Card 65, Isar-Card 60 Übergang, Isar-Card 9 Uhr und Isar-Card Job. Das 365-Euro-Ticket wird zunächst noch auf Papier ausgegeben und wird mit dem Start des neuen Schuljahres umgestellt. Tickets des Bartarifs, also etwa Streifenkarten und Einzeltickets, gibt es am Automaten weiterhin in Papierform.