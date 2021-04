Künftig will die Stadt München Zero Waste City werden, das heißt, wenig bis gar keinen Müll produzieren. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) lädt daher an diesem Dienstag, 20. April, von 9 bis 13 Uhr, zum Online-Workshop mit dem Thema "Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft im kommunalen Einflussbereich" ein. In der Veranstaltung werden "praxistaugliche Lösungen" zur Müllvermeidung mit den Teilnehmern diskutiert. Die Organisatoren bitten, sich im Internet unter www.awm-muenchen.de/zerowastecity anzumelden.