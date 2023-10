Wie die Polizei München mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag, 30. Oktober, gegen 18.10 Uhr. Eine elfjähriges Mädchen aus München befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine auf dem Gehweh im Bereich der Kreuzung Allacher Straße und Netzerstraße, an der sich auch eine Ampelanlage befindet.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 62-jähriger Münchner mit seinem Skoda die Allacher Straße stadtauswärts. Als das Mädchen an der Fußgängerfurt der Kreuzung die Fahrbahn betrat, wurde es vom Wagen des Mannes erfasst. Die Elfjährige wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei sehr schwer verletzt, am Kopf und an einem Bain. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Der Verkehr wurde von der laufenden Unfallaufnahme kaum beeinträchtigt. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um den Unfallhergang zu klären. Unter anderem wird die Option einer Fehlschaltung der Ampel in Betracht gezogen, möglich sei auch, dass der Autofahrer oder das Mädchen das Rotlicht missachtet haben könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando der Polizei unter der Nummer 089 6216 3322 in Verbindung zu setzen.