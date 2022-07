Nachdem die Feuerwehr am Donnerstag gleich zwei Brände in einem Wohnhaus in der Feldmochinger Straße in Moosach löschen musste, ermittelt die Münchner Kripo nun wegen Brandstiftung. Zwei Anwohnerinnen hatten gegen 20.20 Uhr einen Notruf abgesetzt, nachdem sie Brandgeruch wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr löschte erst einen Brand im Keller und später noch einen an der Wohnung eines 71-Jährigen im ersten Stock. Die betreffenden Räume sowie das Treppenhaus wurden stark verrußt, der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.