Modedesigner, Künstler und Exzentriker: Lorand Lajos in seiner Wohnung, die ebenso außergewöhnlich ist wie er selbst. Viele Spiegel sind dort zu sehen, Retro-Möbel und goldene Verzierungen an den Wänden.

Von Laura Wiedemann

Madonna steht vor schweren Samtvorhängen. Die Sängerin wirft sich kraftvoll den roten Umhang von den Schultern. Die US-amerikanische Künstlerin ist in ihrem Musikvideo eine Matadorin, ihre Tänzer die Stiere. Das Set wird im Video zu ihrem Song "Living for Love" zur Arena. Der rote Sand wirbelt auf. Einer der Tänzer bewegt sich über den Boden. Kristalle über sein ganzes Gesicht, kunstvoll angeordnet, mit großen schwarzen Hörnern gekrönt. Die extravagante Maske stammt aus einem Münchner Atelier. "Madonna ist eines meiner großen Idole", sagt Lorand Lajos, 38, "in ihrem Video mit meinem Design verewigt zu sein, war einer der schönsten Momente meines Lebens."