Streit in der Milchbar

In der Milchbar kam es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung.

Bei einem Streit in der Milchbar erleidet ein 30-Jähriger Schäden an den Augen - er wird wohl nie wieder sehen können.

Nach einem Streit in der Milchbar wird ein 30 Jahre alter Münchner vermutlich nie wieder sehen können: Der ersten Diagnose zufolge erlitt er irreparable Schäden an beiden Augen, als er am Sonntag gegen 5.15 Uhr von einem 41-Jährigen aus Offenbach ein Bierglas ins Gesicht bekam.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Rempler auf der Tanzfläche des Clubs den Streit ausgelöst haben. Dabei habe der 30-Jährige den 41-Jährigen zunächst mit einem Kopfstoß im Gesicht verletzt; der Ältere schlug dann mit dem Bierglas zu. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, gegen den polizeibekannten Offenbacher in einem schweren Fall. Er sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.