Von LIJU

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger ist am Montagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Laut Münchner Polizei war zuvor ein 47-Jähriger in Milbertshofen aus dem Bus gestiegen und war beim Überqueren des Radwegs mit einem 32-Jährigen auf einem Fahrrad zusammengestoßen. Daraufhin gerieten die beiden derart in Streit, dass der Fahrradfahrer dem 47-Jährigen ins Gesicht schlug. Diesem platzte dabei de Lippe auf. Der Radler selbst erlitt durch den Sturz leichte Schürfwunden am Knie. Passanten riefen die Polizei. Beide bekamen eine Anzeige wegen Körperverletzung und Fahrlässigkeit im Verkehr.