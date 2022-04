München:Messerstecherei auf der Maximilianstraße

Einsatz am Donnerstagabend: Polizei und Rettungsdienst stehen mit Blaulicht in der Maximilansstraße.

Bei einer Messerstecherei auf Münchens Luxusmeile Maximilianstraße sind mehrere Menschen verletzt worden. Zehn Männer seien am Donnerstagabend aneinander geraten, zwei seien mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Einer habe sich den Finger gebrochen, sieben weitere seien leicht verletzt worden. Ein Verdächtiger sei kurz nach der Tat festgenommen worden.

Was der Grund für die Auseinandersetzung gewesen ist, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei. Die Maximilianstraße ist Münchens Flaniermeile und liegt mitten in der Innenstadt. Die Oper, Theater und edle Hotels und Geschäfte liegen auf ihr.