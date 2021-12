Nach einem tödlichen Streit am Rosenheimer Platz ist einer der mutmaßlichen Täter gefasst. Das teilte die Münchner Polizei am Freitagmorgen mit. Um 13 Uhr soll es in einer Pressekonferenz Details zur Festnahme und zum Tatverdächtigen geben.

Der Festgenommene soll einer von zwei Männern sein, die am vergangenen Freitag mit dem 17-Jährigen und seinen Freunden in Streit geraten sind. Dabei wurde dem Jugendlichen mit einem Messer ins Herz gestochen. Er starb am Samstagmorgen an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Auseinandersetzung ereignete sich in einem Hinterhof am Rosenheimer Platz, die beiden Täter konnten zunächst flüchten. Ob es nun auch eine Spur zum zweiten Tatverdächtigen gibt, konnte ein Sprecher der Polizei noch nicht bestätigten.