Die Medientage München gelten als größter Branchentreff Medienschaffender in Deutschland und Europa. Tausende Teilnehmer aus dem In- und Ausland sowie das Who-is-who der deutschen Medienbrache kommen vom 18. bis 20. Oktober in die Messe München, um über die Gegenwart und vor allem auch über die zukünftige Entwicklung des Journalismus zu diskutieren. In welchem Spannungsverhältnis stehen Medien und Politik? Wie gehen Journalistinnen und Journalisten am besten mit Verschwörungsmythen um? Welche Rolle spielen künftig soziale Medien wie TikTok und Snapchat? Wie verändert digitales Audio das Storytelling? Um diese und viele weitere Themen soll es auf den Medientagen gehen.

Die Süddeutsche Zeitung verlost acht Tickets (Drei-Tages-Konferenzticket ohne die Nacht der Medien). Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt bitte an muenchen-online@sz.de, Betreff: Medientage. Einsendeschluss ist Freitag, 14. Oktober, um 12 Uhr.

Die Medienkonferenz wurde 1987 ins Leben gerufen - um dem Fachpublikum die Möglichkeiten des damals jungen privaten Rundfunks und die Potenziale der Kabelnetze in Deutschland aufzuzeigen. Aus diesem Treffen junger Rundfunkleute hat sich in 35 Jahren das große Event entwickelt, das die Medientage heute sind. Auch 2022 sind wieder Pioniere am Start; auf den sogenannten Expo-Flächen ist jede Menge zu entdecken - vor allem die neuesten Trends und Technologien in den Medien. Themenspecials gibt es zu Ausbildung & Jobs, XR: VR, AR und 360° Medien.

Veranstalter der Konferenz ist die Medien.Bayern GmbH, unterstützt werden die Medientage München von der Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.