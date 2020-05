Etwa 30 Personen sollen an der gewalttätigen Auseinandersetzung auf einer Grünanlage in einem Neubaugebiet beteiligt gewesen sein.

Bei einer Massenschlägerei am späten Donnerstagabend in Neuaubing sind fünf junge Männer zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten zwei von ihnen Stichverletzungen in den Bauch beziehungsweise in den Rücken und müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Zwei der 19 bis 21 Jahre alten Männer trugen Platzwunden am Kopf davon, einer Handverletzungen.

Bislang ist unklar, wie es am Donnerstag gegen 22 Uhr zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen auf einer Grünanlage in einem Neubaugebiet gekommen war. Nach Schätzung eines Zeugen waren etwa 30 Personen an der Schlägerei beteiligt. Nach zwei Notrufen fuhren mehrere Einsatzstreifen zu der Grünanlage sowie in die Notaufnahme eines Pasinger Krankenhauses, in der sich die Verletzten mittlerweile befanden.

Bei der Fahndung nach weiteren Beteiligten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, für die nächtliche Spurensicherung der Kriminalpolizei leuchtete die Münchner Berufsfeuerwehr den Tatort aus. Bei den bisher ermittelten, mutmaßlichen Tatbeteiligten handelt es sich der Polizei zufolge teils um deutsche Staatsbürger, teils um Menschen mit ausländischem Pass.