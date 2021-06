Nora Zapf hat sich mit Sophie Schmidt zusammengetan, Daniel Bayerstorfer mit Tobias Roth, Augusta Laar mit Nikolai Vogel. Mehr als 40 Dichterinnen aus München und Umgebung haben in den vergangenen Monaten Duos gebildet und gemeinsam Texte geschrieben. An einem Abend mit dem Titel "Kooperationen" , moderiert vom Lyriker Tristan Marquardt, werden sie sie nun im Import Export (Schwere-Reiter-Str. 2h) vorstellen. Nach Monaten des Kultur-Lockdowns mutet es wie eine Explosion an sozialem Miteinander an, wenn man die Menge der teilnehmenden Schriftsteller und Schriftsteller durchscrollt; dass man an diesem Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr die "Vielfalt und Lebendigkeit der Lyrik aus München" erleben könne, wie es in der Ankündigung heißt, ist keine hohle Phrase. Die Zusammenarbeit in dieser Form der "Kooperationen", die zum sechsten Mal stattfinden, ist zwar nicht neu - sie erscheint in diesem Sommer jedoch weniger selbstverständlich denn je.