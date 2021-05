Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag beim Zurücksetzen seines Gefährts in Lochhausen einen Motorradfahrer überrollt. Der 79-Jährige starb noch am Unfallort. Der Lkw wollte kurz vor sieben Uhr in der Früh auf der Goteboldstraße ein falsch geparktes Auto umfahren. Weil ein anderer Lkw entgegen kam, setzte der 60-jährige Fahrer zurück.

Der 79-Jährige, der mit seiner Moto Guzzi hinter dem Lkw gehalten hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig zurücksetzen und wurde unter dem tonnenschweren Lastwagen eingeklemmt. Ein Gutachter muss nun prüfen, ob der Lkw-Fahrer das Motorrad hinter sich hätte sehen können.