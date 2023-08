Die Fußgängerin will an einer Tram-Haltestelle über die Straße gehen und wird dabei von einer Autofahrerin erfasst. Die Folge: zahlreiche Knochenbrüche.

Eine junge Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Landsberger Straße schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die 19-Jährige an der Trambahn-Haltestelle Barthstraße über die Straße gehen und wurde dabei vom Auto einer 74-jährigen Fahrerin erfasst.

Bei dem Unfall erlitt die Fußgängerin Knochenbrüche an Schädel, Oberarm und Unterschenkel sowie einen Beckenbruch. Ob die Autofahrerin bei Rot über die Ampel gefahren ist, ermittelt jetzt die Verkehrspolizei.