Ein 15 Monate altes Kind ist am Mittwochnachmittag in einen Lichtschacht in einem Mehrfamilienhaus in Laim gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte der Schacht in dem Haus an der Ecke Siglstraße/Wilhelm-Riehl-Straße einen 20 Zentimeter breiten Spalt. Durch diesen sei das Kind etwa drei Meter tief gefallen.