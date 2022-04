Dicht an dicht drängen sich die Fahrräder an den Abstellanlagen in Laim. Für Lastenräder gibt es keinen einzigen Platz. Um dem wachsenden Radverkehr gerecht zu werden, hatte der Bezirksausschuss (BA) bereits vor zwei Jahren bei der Stadt angeregt, die Zahl der überdachten Fahrradstellplätze zu erhöhen. Da jedoch weiterhin ein großer Mangel besteht, ruft das Gremium die Bürger nun auf, Ideen für neue und den Ausbau bestehender Standorte einzubringen. Vorschläge können bis 31. Mai per E-Mail an fahrrad@ba-laim.de oder per Post an die BA-Geschäftsstelle West, Landsberger Straße 486, 81241 München, geschickt werden.