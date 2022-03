Ein 20-Jähriger aus der Region Fürstenfeldbruck ist am Sonntag gegen halb fünf Uhr in einem Club in der Landsberger Straße durch einen Stich in den Rücken verletzt worden. Er war mit Bekannten im Raucherbereich, wo es zum Streit mit einer anderen Gruppe kam. Im Zuge dessen nahm der 20-Jährige einen Kontrahenten in den Schwitzkasten. Zeitgleich trat ein etwa 35 Jahre alter Mann aus der zweiten Gruppe von hinten an den 20-Jährigen heran und stach ihm mit einem spitzen Gegenstand in den unteren Rücken.

Der Sicherheitsdienst des Clubs trennte die Parteien und verständigte den Rettungsdienst. Das Kommissariat 25 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter der Nummer 089/29100. Die Täterbeschreibung: 1,80 Meter groß, Bauchansatz, Brille, Stirnglatze, Vollbart, Tätowierung am rechten Arm.