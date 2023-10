München:Pro Israel und pro Palästina - mehrere Demos am Wochenende

Zum Nahost-Krieg sind für das Wochenende mehrere Versammlungen in München geplant. Am Samstag, 14 Uhr, soll eine Pro-Palästina-Demo vom Karl-Stützel-Platz am Alten Botanischen Garten über die Au bis zum Gärtnerplatz ziehen, angemeldet sind 600 Teilnehmende. Die Veranstalter fordern unter dem Motto "Frieden für Gaza - Stoppt den Krieg" einen sofortigen Waffenstillstand.