Ein Rettungshubschrauber hat am Montagnachmittag einen kollabierten Kranführer auf einer Baustelle in Forstenried aus 50 Metern Höhe gerettet. Wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte, war der etwa 50-jährige Mann in seiner Kanzel kollabiert und konnte gerade noch einen Notruf an seine Kollegen am Boden absetzen.

Einer der Kollegen hatte sich der Feuerwehr zufolge bereits auf den Weg nach oben gemacht, als die Rettungskräfte eintrafen. Da der Kranführer nicht mittels Drehleiter oder Hubrettungsfahrzeug zu bergen gewesen sei, habe der Einsatzleiter der Feuerwehr sich für die Rettung per Hubschrauber entschieden. Ein Ersthelfer und Höhenretter der Feuerwehr stiegen demnach in die Kanzel auf, um den Kollabierten zu stabilisieren und die Rettung per Hubschrauber vorzubereiten.

Der Kranführer sei dann mittels eines Bergesacks in den Rettungshubschrauber transportiert worden. Der habe ihn zu einer Wiese neben der Baustelle in der Königswieser Straße geflogen. Am Boden wurde der Mann in die Hände eines Notarztteams übergeben und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.